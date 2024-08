Luna Rossa fa doppietta nella Louis Vuitton Cup e ora punta Alinghi

BARCELLONA (SPAGNA) - Giornata positiva per Luna Rossa, che sulle acque di Barcellona fa due su due nella terza giornata dei Round Robin della Louis Vuitton Cup , torneo dal quale uscità il team sfidante del defender New Zealand nella America's Cuip).

Luna Rossa batte American Magic e Ineos, ora c'è Alinghi

Dopo aver battuto American Magic nella regata rinviata ieri per scarso vento, l'imbarcazione italiana si aggiudica anche la sfida con Ineos Britannia, giunta al traguardo con 1'24" di ritardo. Luna Rossa, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, colleziona così il suo terzo punto raggiungendo in testa alla classifica proprio Ineos, imbattuta fino ad oggi. Domani (1 settembre) l'AC75 italiano scenderà in acqua per la regata contro gli svizzeri di Alinghi.