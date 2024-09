Luna Rossa diretta Coppa America: segui la semifinale della Louis Vuitton Cup LIVE

È il giorno delle semifinali della Vuitton Cup : Luna Rossa ha vinto le prime due regata contro American Magic così come Britannia Ineos che ha vinto le prime due sfide contro Alinghi Red Bull. La formula è due regate al giorno per ogni equipaggio: per conquistare la finale è necessario vincere 5 regate sulle 9 in programma . Segui la semifinale in diretta.

16:40

Britannia vince anche la seconda regata

L'imbarcazione inglese Britannia Ineos vince anche la seconda regata contro Alinghi con un vantaggio di un minuto e 37 secondi. La barca inglese è in vantaggio di 2-0 al termine della prima giornata delle semifinali della Louis Vuitton Cup.

16:35

Britannia lanciata verso il traguardo

Aumenta il vantaggio dell'imbarcazione inglese che ora ha un vantaggio su Alinghi di un minuto e 34 secondi. Siamo nell'ultima parte della regata, la barca inglese va verso il secondo successo della giornata.

16:31

Britannia ha oltre un minuto di vantaggio

Alinghi chiude la prima metà della regata con un ritardo di 1'20" nei confronti dell'imbarcazione inglese.

16:28

Alinghi, gara a inseguimento

La barca svizzera accusa 1'22" di svantaggio su Britannia Ineos: la distanza ora è di oltre 800 metri: l'equipaggio elvetico è in affannio.

16:24

Britannia implementa il vantaggio

La barca inglese alla prima boa ha un vantaggio di un minuto e 18 secondi sugli avversari. Anche questa seconda regata, come la prima, vede gli inglesi nettamente avanti rispetto ad Alinghi

16:20

Britannia subito avanti

L'imbarcazione inglese si porta subito avanti: il vantaggio è di oltre 300 metri sulla barca elvetica

16:18

Britannia-Alinghi, si parte

Al via la seconda regata dell'altra semifinale, Alinghi ha subito un problema e non decolla: lo scafo è in acqua, elvetici in ritardo in partenza.

16:10

Britannia-Alinghi, al via la seconda regata

Gli inglesi hanno vinto la prima regata con un ampio margine di vantaggio sulla barca elvetica: l'imbarcazione britannica è arrivata sul traguardo con 2 minuti e 5 secondi di vantaggio. Fra 7 minuti lo start della regata

16:02

Luna Rossa vince anche la seconda regata!

L'equipaggio italiano vince anche la seconda regata contro American Magic con un margine di 18 secondi sulla barca avversaria: Luna Rossa è avanti per 2-0 dopo la prima giornata delle semifinali della Louis Vuitton Cup

15:59

Luna Rossa, altro rischio

Ancora qualche problema per l'imbarcazione italiana che marca l'imbarcazione avversaria: Luna Rossa mantiene comunque una buona velocità e un vantaggio di 13 secondi sugli americani

15:57

Luna Rossa, che rischio!

L'equipaggio italiano sulla virata perde per un istante il foil, ma i timonieri riescono a mantenere lo scafo in fase di decollo

15:54

Luna Rossa, 14 secondi di vantaggio

L'imbarcazione italiana è in una posizione di controllo rispetto ad American Magic, Luna Rossa aggira la seconda boa con un vantaggio di 14 secondi sull'imbarcazione avversaria

15:52

Luna Rossa aumenta il vantaggio

Allunga il passo l'imbarcazione italiana che ora vanta un vantaggio di 300 metri sull'imbarcazione americana di American Magic.

15:50

Luna Rossa resta avanti

L'equipaggio italiano sceglie di passare dietro per evitare qualsiasi problema, poi riprende immediatamente la testa della regata

15:48

Luna Rossa, vantaggio minimo

L'imbarcazione italiana mantiene un minimo vantaggio sugli antagonisti: la distanza attualmente è di 50 metri.

15:45

Luna Rossa, sorpasso!

Il vantaggio di American Magic su Luna Rossa crolla: sulla boa gli americani fanno splash down e Luna Rossa supera l'imbarcazione avversaria.

15:42

Luna Rossa in ritardo di 10 secondi

Alla prima boa l'imbarcazione italiana accusa un distacco di 10 secondi rispetto ad American Magic.

15:40

Luna Rossa accusa un leggero ritardo

La barca italiana prova a recuperare qualche metro, ma la virata concede ancora un margine di vantaggio significativo per American Magic.

15:37

Luna Rossa-American Magic, si parte!

La partenza dell'imbarcazione italiana è ancora incerta: Luna Rossa sceglie il lato destro del campo di regata, americani leggermente in vantaggio

15:35

Luna Rossa-American Magic, due minuti allo start

Le due imbarcazioni sono già in acqua e stanno preparando l'ingresso sul campo di regata

15:33

Vento in aumento sul campo di regata

Il vento è in aumento sul campo di regata, Luna Rossa è pronta alla seconda sfida contro American Magic

15:32

Luna Rossa-American Magic, inizia la seconda regata

Dopo aver vinto la prima sfida della semifinale della Louis Vuitton Cup, l'imbarcazione italiana di Luna Rossa torna in acqua per affrontara la seconda e ultima regata di giornata contro la barca statunitense American Magic. Nella prima regata l'imbarcazione italiana ha vinto con un margine minimo dopo un eccellente recupero nella parte finale della sfida.

15:27

Britannia vince la prima regata contro Alinghi

Nella prima regata della semifinale della Louis Vuitton Cup, l'equipaggio di Britannia Ineos vince con un ampio margine su Alinghi: gli inglesi precedono sul traguardo l'imbarcazione elvetica con un vantaggio di 2 minuti e 5 secondi

15:20

Britannia, cresce il vantaggio

Alinghi accusa un ritardo di 1'24", l'imbarcazione inglese è in pieno controllo della regata: il margine di vantaggio è di oltre 800 metri.

15:17

Britannia procede a velocità sostenuta

Momento critico per Alinghi che frena ulteriormente: splash down per l'imbarcazione svizzera che ora deve trovare nuovamente il decollo prima di ritrovare la rotta: secondi preziosi che favoriscono gli avversari: ora il margine appare incolmabile

15:15

Britannia avanti a metà regata

L'imbarcazione inglese, dopo una partenza incerta, ha sfruttato gli errori di Alinghi per prendere la testa della regata: il vantaggio ora sale a 42 secondi sulla barca elvetica.

15:12

Britannia implementa il vantaggio

Ora l'imbarcazione inglese ha preso il comando della regata: gli inglesi al momento hanno un margine di vantaggio di circa 400 metri sulla barca elvetica

15:10

Alinghi, gli errori favoriscono gli inglesi

Una serie di errori dell'imbarcazione elvetica rilancia Britannia Ineos che ora torna in vetta con un vantaggio di 28 second su Alinghi

15:09

Alinghi perde terreno

L'imbarcazione elvetica stramba in ritardo cedendo il passo agli inglesi che ora sono avanti: Britannia al momento ha un margine di vantaggio di 200 metri

15:06

Alinghi aumenta il vantaggio

Gli inglesi scelgono di virare, ma la scelta non premia l'imbarcazione Britannia Ineos che accusa 11 secondi di ritardo su Alinghi

15:05

Alinghi, ottima partenza

L'equipaggio svizzero sorprende in avvio l'imbarcazione inglese che ora è costretta a inseguire. Gli svizzeri hanno un minimo vantaggio, ma al momento schermano la barca britannica.

15:00

Britannia-Alinghi, svizzeri avanti

L'equipaggio inglese di Britannia Ineos trova una partenza incerta, la barca elvetica è avanti

14:55

Louis Vuitton Cup, ora Britannia sfida Alinghi

Fra qualche istante andrà in scena l'altra semifinale della Louis Vuitton Cup tra Ineos Britannia e Alinghi Red Bull. L'equipaggio inglese ha avuto modo di vincere il Round Robin, e quindi ha avuto modo di scegliere l'avversario per questa semifinale

14:50

Luna Rossa, torna in acqua alle 15.22

Dopo aver vinto la prima regata nella semifinale contro American Magic, Luna Rossa tornerà a gareggiare - da programma - alle 15.22 per la seconda sfida odierna. L'equipaggio italiano ha approfittato di un errore degli americani per ridurre il gap iniziale e vincere una regata che si era messa in salita.

14:48

Luna Rossa vince!

Luna Rossa vince la prima regata di semifinale contro America Magic: la barca italiana taglia il traguardo con 7 secondi di vantaggio sugli americani

14:47

Luna Rossa resta avanti

Aumenta il vento sul campo di gara: siamo a metà dell'ultimo lato, l'imbarcazione italiana è avanti, Luna Rossa ora è in marcatura sugli americani.

14:44

Luna Rossa, aumenta il vantaggio

L'imbarcazione italiana ha fatto un ottimo lavoro, la tattica degli americani al momento non ha pagato. Ora il vantaggio dell'imbarcazione italiana è di 175 metri: all'ultima boa Luna Rossa ha un vantaggio di 22 secondi

14:42

Luna Rossa, sorpasso!

L'imbarcazione italiana ha recuperato lo svantaggio: all'incrocio la barca italiana è avanti!

14:40

Luna Rossa accorcia la misura

Luna Rossa guadagna ancora, la barca americana è in marcatura e porta avanti la propria regata orientando le scelte sull'imbarcazione avversaria.

14:37

Luna Rossa recupera qualche secondo

A metà regata, l'imbarcazione italiana è in ritardo rispetto alla barca statunitense: American Magic mantiene un vantaggio di 16 secondi

14:33

Luna Rossa, aumenta il distacco

Sale a 20 secondi il margine di vantaggio dell'imbarcazione di American Magic: gara in salita per Luna Rossa

14:32

Luna Rossa costretta a inseguire

Dopo la prima boa, la barca italiana perde ancora terreno: il distaccio ora è di 270 metri

14:30

Luna Rossa accorcia il distacco

La barca italiana dimezza lo svantaggio rispetto ad American Magic: alla prima boa l'equipaggio italiano è in ritardo di 3 secondi

14:28

Luna Rossa, regata in salita

La partenza degli americani ha sorpreso l'equpaggio italiano che ora è costretto a rincorrere: al momento America Magic può capitalizzare 180 metri di vantaggio

14:25

Luna Rossa-American Magic: partenza incerta

L'equipaggio italiano di Luna Rossa compie una partenza incerta: la barca italiana insegue

14:15

Louis Vuitton Cup: Luna Rossa-American Magic, inizia la prima regata

Tutto pronto a Barcellona per l'inizio delle semifinali della Louis Vuitton Cup: le imbarcazioni sono già in acqua, pronte per dare inizio alla prima regata. Otto minuti al via!

14:10

Luna Rossa, la seconda regata alle 15.20

Nelle semifinali della Louis Vuitton Cup ogni equipaggio affronterà due regate. Gli equipaggi si alterneranno sul campo di gara: dopo la prima sfida tra Luna Rossa e American Magic, scenderanno in acqua Ineos Britannia contro Alinghi. A seguire - intorno alle 15.20 - la seconda regata dell'equipaggio italiano contro quello statunitense. Poi l'altra sfida tra la barca britannica e quella elvetica.

14:05

Le condizioni climatiche sul campo di regata

A Barcellona la giornata è soleggiata, l'intensità del vento si aggira intorno ai 10 nodi. Fra qualche minuto avrà inizio la prima regata della semifinale della Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e American Magic

14:00

Luna Rossa, i membri dell’equipaggio

Luna Rossa presenta un equipaggio di otto uomini agli ordini dello skipper Max Sirena. I due timonieri sono Francesco Bruni e James Spithill, i due trimmer sono Umberto Molineris e Andrea Tesei mentre i quattro cyclers sono Bruno Rosetti, Enrico Voltolini, Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia.

13:50

L’equipaggio di Luna Rossa

L’equipaggio dell’imbarcazione italiana é composto da otto uomini agli ordini dello skipper: due timonieri, due trimmer e quattro cyclers. I due timonieri si occupano della rotta da seguire, i due trimmer sono deputati all’orientamento delle vele mentre i quattro cyclers hanno il compito di generare l’energia necessaria per alimentare i sistemi idraulici fondamentali per regolare le vele.

13:40

Louis Vuitton Cup, l’altra semifinale

L’altra semifinale alla Louis Vuitton Cup vedrà impegnate le imbarcazioni di Ineos Britannia e Alinghi Red Bull. Dopo aver vinto il Round Robin, gli inglesi hanno avuto il vantaggio di poter scegliere l’avversario della semifinale, e la scelta è ricaduta sull’imbarcazione di Ernesto Bertarelli.

13:30

Luna Rossa-American Magic, i precedenti

Nel torneo preliminare e nel Round Robin il bilancio nei tre precedenti é nettamente a favore dell'equipaggio italiano che ha sempre battuto la barca statunitense. In questa semifinale si gareggia al meglio delle nove regate: chi ne vince cinque, va in finale.

13:20

Luna Rossa in semifinale: come vederla e orario

