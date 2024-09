Luna Rossa, assalto alla Louis Vuitton Cup: a che ora e dove vedere le regate in tv e streaming

BARCELLONA - Dopo l’esaltante esordio con due successi ottenuti contro America Magic nella Louis Vuitton Cup, Luna Rossa torna a regatare nella seconda giornata delle semifinali: si gareggia al meglio delle nove regate, che ne vince cinque vola in finale. La vincitrice della finale della Louis Vuitton Cup contenderà dal 26 settembre al 5 ottobre 2024 l’American’s Cup al team New Zealand, detentore del titolo.

Luna Rossa, a che ora iniziano le regate

Il programma della Louis Vuitton Cup prevede l’inizio delle regate per le ore 14.00. Le prime due imbarcazioni a scendere in acqua saranno Luna Rossa e American Magic, successivamente ci sarà la prima regata tra Ineos Britannia e Alinghi Red Bull. A seguire toccherà ancora all’equipaggio italiano contro quello statunitense, la seconda regata tra la barca inglese e quella elvetica chiuderà la seconda giornata delle semifinali.

Luna Rossa alla Louis Vuitton Cup, dove vederla in tv e in streaming

Le regate della seconda giornata delle semifinali della Luois Vuitton Cup verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup e Mediaset (Canale 20, Italia 1) a partire dalle 14. In streaming le semifinali potranno essere seguite su Now Tv, Sky Go e Mediaset Premium.