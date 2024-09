Luna Rossa, diretta semifinale: segui la terza giornata Louis Vuitton Cup LIVE

18:10

Luna Rossa a caccia della quinta finale

Per la barca italiana un'altra vittoria contro American Magic significherebbe la quinta finale: fino ad ora due volte ha vinto, andando poi in Coppa America, e altre due volte ha perso.

17:40

Vuitton Cup, il nuovo programma

Domani ci sarà il regolare giorno di riposo. Gara-6 ed eventualmente gara-7 delle semifinali andranno in scena mercoledì 18 settembre a partire dalle ore 14.00.

17:25

Alinghi e American Magic lottano, tutto rimandato a mercoledì

In quella che poteva essere la giornata decisiva per chiudere le semifinali, Alinghi ed American Magic trovano due vittorie a sorpresa e tengono le rispettive sfide aperte. INEOS Britannia e Luna Rossa però mantengono un largo margine, con entrambe le serie sul 4-1.

17:16

+++Regate ufficialmente rinviate a mercoledì+++

Nulla da fare, le condizioni non migliorano e l'assenza di vento mette fine alla terza giornata di semifinali. Gare rimandate a mercoledì 18 settembre.

16:59

+++Luna Rossa tornerà in acqua domani+++

Partenza posticipata alle 17:14 e in ogni caso sarà solo la sfida tra Ineos e Alinghi. Questo significa che gara-6 tra Luna Rossa e American Magic è rimandata a domani.

16:48

Vuitton Cup, ultimo tentativo alle 16:55

Parteza posticipata definitivamente alle 16:55. Se le due imbarcazioni non riusciranno a partire sarà tutto rinviato a domani.

16:38

Vento sempre più debole, dubbi sulla partenza

Al momento sembra difficile capire quando e se si partirà. Il vento è addirittura diminuito negli ultimi minuti.

16:28

Sette test per il vento falliti

Siamo a ben sette test per il vento falliti. Partenza posticipata alle 16:32.

16:24

Ineos-Alinghi, altro rinvio

Partenza posticipata ora alle ore 16:29, il limite massimo per le regate è fino alle 17:30.

16:17

Ineos-Alinghi, si dovrebbe partire tra 5 minuti

Secondo le previsioni si dovrebbe partire con la gara-6 tra INEOS Britannia e Alinghi Red Bull tra circa cinque minuti.

16:08

Vuitton Cup, dubbi sulla gara-6

Il comitato di regata non ha ancora comunicato l’orario di partenza della prossima regata: riflessioni in corso sulle condizioni di scarso vento.

16:05

+++American Magic vince gara-5, Luna Rossa ko+++

American Magic si prende la prima vittoria in queste semifinali mentre Luna Rossa fallisce il primo match point. Serie ora sul 4-1 per l'imbarcazione italiana.

16:03

American Magic in volata verso la vittoria

American Magic vola verso la prima vittoria, Luna Rossa non riesce a riprendere velocità e perde tanto terreno.

15:57

Luna Rossa perde il volo

Ingresso al quarto cancello ad alta tensione, con Luna Rossa e American Magic molto vicine. Per evitare il contatto l'imbarcazione italiana rallenta e perde il volo, perdendo tantissima velocità e terreno sull'imbarcazione americana.

15:52

Gara emozionante, imbarcazioni vicinissime

Solo una manciata di metri a separare American Magic e Luna Rossa: gara emozionante che si avvia verso il finale.

15:49

Luna Rossa, altra penalità

Altro incrocio da brividi, con Luna Rossa che passa vicinissima ad American Magic. E ancora una volta è penalità per l'imbarcazione italiana.

15:47

Penalità per Luna Rossa, American Magic rimonta

Incrocio tra le due imbarcazioni, Luna Rossa passa troppo vicino e riceve una penalità. Tutto da rifare dunque, con American Magic che è vicinissima.

15:39

Luna Rossa avanti

Scappa subito avanti Luna Rossa, guadagnando 150m di vantaggio.

15:37

Luna Rossa-American Magic: si parte!

Vento ottimale e condizioni favorevoli: inizia Luna Rossa-American Magic!

15:33

Luna Rossa e American Magic lanciate

Prendono velocità le due imbarcazioni: forse sarà finalmente il momento della partenza tra poco.

15:25

Partenza posticipata di nuovo

Si va ora verso una partenza alle ore 15:30. Le condizioni attuali sono di quasi totale assenza di vento.

15:18

Luna Rossa, partenza posticipata

Ancora troppo poco vento, partenza positicipata alle 15:24 per Luna Rossa-American Magic.

15:14

Luna Rossa in acqua tra cinque minuti

Ora tocca a Luna Rossa: tra cinque minuti inizierà gara-5 contro American Magic.

15:04

Alinghi lotta e conquista il primo punto

Con tantissima fatica Alinghi riesce a chiudere una regata strana e complicata, conquistando il primo punto in semifinale.

15:02

Alinghi vince gara-5!

Alinghi riesce a chiudere la regata e quindi vince gara-5. Ora serie sul 4-1 per Ineos, che ha fallito il primo match point.

14:57

Imbarcazioni quasi ferme, tra poco scade il tempo

Le imbarcazioni vanno pianissimo, sono quasi ferme per il poco vento disponibile. Tra circa 10 minuti la regata verrà dichiarata non valida se non sarà chiusa.

14:46

Vento debole, gara molto lenta

Si abbassa il vento, adesso molto debole, che non permette alle due imbarcazioni di ripartire con velocità. Gara poco emozionante e molto lenta in questa fase.

14:40

Alinghi vola, Ineos in difficoltà

Ineos sta facendo grande fatica, ritrovandosi ora a 1.6km di distacco da Alinghi che invece continua a volare.

14:33

Sorpasso Alinghi, Ineos sbaglia

Clamoroso sorpasso di Alinghi, che approfitta dell'incredibile errore di Ineos rimasta praticamente ferma all’uscita del secondo gate dopo la caduta dal foil.

14:29

Ineos in fuga, Alinghi in difficoltà

Sono già 17 i secondi di ritardo per Alinghi, mentre Ineos vola verso la finale della Vuitton Cup.

14:22

Penalità per Alinghi, Ineos avanti

Subito penalità per Alinghi per una partenza anticipata. Gli svizzeri scontano subito la penalità e si ritrovano già dietro.

14:21

INEOS Britannia-Alinghi Red Bull: si parte!

Condizioni ora ottimali: inizia gara-5 tra Ineos e Alinghi.

14:15

Vuitton Cup, ancora attesa per la partenza

La partenza della sfida tra Ineos e Alinghi è stata rimandata di qualche minuto per il vento troppo debole.

14:08

Vuitton Cup, partono Ineos e Alinghi

C'è pochissimo vento, solo 3.6 nodi orari. Tra pochi minuti la partenza di INEOS Britannia-Alinghi.

14:05

Meteo, previsioni da vento leggero

Secondo le previsioni meteo, ci sarà un vento leggero da sud, più debole rispetto a quello di ieri.

13:57

Luna Rossa si prepara alla sfida decisiva

Mancano pochi minuti all'inizio della terza giornata di semifinali: Luna Rossa può chiudere subito la questione contro American Magic.

13:45

Luna Rossa, subito match point

L'imbarcazione italiana può chiudere la semifinale contro American Magic già alla prima gara di oggi. In caso di sconfitta, potrà riprovarci sempre oggi, in gara-6.

13:35

Luna Rossa-Britannia come tre anni fa

Con il doppio 4-0 nelle rispettive semifinali, si va verso la stessa finale di tre anni fa: Luna Rossa contro Ineos Britannia.

13:25

Luna Rossa in semifinale: come vederla in tv e streaming

L'imbarcazione italiana torna in acqua, basta una vittoria per conquistare la finale: ecco come seguire la gara in diretta. LEGGI TUTTO

13:15

Luna Rossa, a che ora si comincia

La terza giornata di semifinali della Louis Vuitton Cup inizierà alle 14.00. Si comincierà con Gara 5 tra Luna Rossa e American Magic, possibilmente già decisiva per l'approdo in finale dell'imbarcazione italiana.

13:05

Luna Rossa imbattuta contro American Magic

Al di là dei quattro successi ottenuti in semifinale, l'equipaggio italiano aveva già avuto modo di affrontare in altre tre occasioni la barca statunitense, conquistando altrettanti successi.

Barcellona