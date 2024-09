Luna Rossa contro American Magic alla Louis Vuitton Cup: oggi riposo, ecco il calendario

Le finali della Louis Vitton Cup e dell'America's Cup

La finale della Louis Vitton Cup si disputerà (al meglio delle tredici regate) da giovedì 26 settembre a venerdì 5 ottobre. Mentre la finale della America's Cup andrà in scena da sabato 12 a lunedì 21 ottobre. Nel caso in cui Luna Rossa dovesse qualificarsi, affronterebbe il Defender New Zealand, campione nel 2021. Anche questa finale è al meglio delle 13 regate.