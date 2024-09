Luna Rossa diretta semifinale Louis Vuitton Cup: è finale! LIVE

BARCELLONA (Spagna) - Eccolo finalmente il punto che serviva per andare in finale. Luna Rossa chiude la sfida contro American Magic e vince per 5-3 . Dopo i primi punti, i problemi e le vittorie degli americani la barca italiana non sbaglia. Segui la diretta.

14:38

Luna Rossa-Ineos Britannia la finale

E allora sarà Luna Rossa contro Ineos-Britannia la finale della Louis Vuitton Cup. Il punto per volare in finale è arrivato.

14:36

Festa per Luna Rossa!

Festa per gli italiani sulla barca. Dopo tanta tensione ecco le urla liberatorie per una finale che finalmente arriva. Cinque finali consecutive...

14:33

Luna Rossa è in finale di Coppa America!

Grande lato di bolina per Luna Rossa che ha immagazzinato il grande vantaggio. Festa per Luna Rossa, che va in finale!

14:30

Luna Rossa verso il traguardo

Virata di Luna Rossa per l'ultimo campo e verso il traguardo. "Last push" dice Francesco Bruni. Vantaggio importante, più di 500 metri.

14:29

Luna Rossa avanti di circa 500 metri

Perfetta la marcatura di Luna Rossa, che va sempre dove vanno gli americani. Attacco e difesa fin qui impeccabili. Il vantaggio si è stabilizzato intorno ai 500 metri...

14:26

Buco di vento per American Magic

Luna Rossa sempre in copertura sugli avversari. Poi il buco di vento per American Magic e circa 40 metri persi dagli americani. Inizia l'ultimo tratto di bolina.

14:23

American Magic ancora lontana

Il vento cambia di lato in lato. Gli americani hanno dimezzato il vantaggio verso la fine del campo 3. Orzata al limite e via verso il campo 4. Le barche si separano un po' e il vantaggio è di circa 350 metri per Luna Rossa.

14:20

Luna Rossa rimane davanti di 300 metri

Ricostruisce un buon vantaggio Luna Rossa ora che risale di bolina. USA a circa 300 metri. E gli italiani marcano nonostante il buon vantaggio.

14:18

American Magic accorcia

Giro alla boa perfetto, senza perdere velocità per la barca italiana. Luna Rossa punta al boundary di destra, siamo al campo 3. Accorciano gli americani.

14:17

Luna Rossa sempre avanti

Virata al boundary per Luna Rossa, arrivata alla fine del campo di regata. Vola fin qui la barca Pirelli Prada che ora punta la boa. Vantaggio di 250 metri.

14:15

Al campo due Luna Rossa prende vantaggio

Alla boa Luna Rossa inizia la sua poppa. Complicata la manovra degli americani con poco angolo. Più di 300 metri ora il vantaggio di Luna Rossa. Fin qui perfetti gli italiani.

14:14

Luna Rossa, ottima mossa: è avanti

Luna Rossa obbliga a virare American Magic (perchè gli italiani, con barca sottovento, hanno precedenza). Italia ora avanti di una 50ina di metri.

14:12

Luna Rossa in copertura e in leggero ritardo

Virata al boundary Luna Rossa e primo incrocio tra le due barche. Leggero vantaggio degli americani, ma siamo solo all'inizio.

14:10

Partiti! Inizia race 8 tra American Magic e Luna Rossa

Partiti! Manovra di partenza buona per Luna Rossa che vira subito e va verso la destra del campo di regata.

14:08

Ci siamo, iniziano le procedure di partenza

Allo start in manca ormai pochissimo. Buona la situazione del vento, sicuramente meglio rispetto a ieri.

14:05

La situazione sul campo di regata

8-11 nodi al momento sul campo di regata. Bel tempo a Barcellona e alle 14:10 race 8 tra USA e Italia. American Magic contro Luna Rossa.

13:45

Luna Rossa, cos’è accaduto in R7?

La seconda regata di ieri di Luna Rossa è stata compromessa da un problema tecnico: nel corso della sfida - con Luna Rossa avanti di almeno 60 metri - il binario del carrello della randa si è strappato dal pavimento dell’imbarcazione rendendo ingovernabile la barca.

13:30

Luna Rossa, le parole dello skipper Max Sirena

Lo skipper Max Sirena predica calma dopo il guaio tecnico che ha costretto Luna Rossa alla resa nella settima regata della Louis Vuitton Cup. “Lo sport è così - sottolinea - ma non è cambiato nulla. Durante le regate le barche vengono tirate al limite e purtroppo può accadere un incidente del genere. Il morale comunque è alto, stiamo regatando bene, andremo in acqua per portare a casa il punto decisivo”.

13:15

Luna Rossa, risolti i problemi tecnici

Nell’hangar di Porto Olimpico si è lavorato fino a tarda notte per risolvere i problemi dell’imbarcazione italiana. Ieri, nel corso della settima regata contro American Magic, la rottura del carrello della randa ha compromesso in maniera determinante la sfida contro gli americani. I tecnici hanno risolto brillantemente il problema, ora manca solo la controprova in acqua.

13:00

Dove vedere Luna Rossa in tv

L’ultima giornata di regate della Louis Vuitton Cup verrà trasmessa in diretta a partire dalle ore su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup e su Italia 1 a partire dalle ore 14.00.

Barcellona