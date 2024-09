Luna Rossa in finale, e parte un “vaff…” dall’equipaggio

Quel "vaffa" dopo la vittoria di Luna Rossa

La sfida contro American Magic non è stata facile. Gli americani, agguerriti e determinati, hanno messo a dura prova la barca italiana, che ha dovuto combattere fino all'ultimo miglio per agguantare la vittoria. Luna Rossa, abituata a navigare sotto pressione, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di resistere e di gestire le situazioni più critiche. Ma, come spesso accade in momenti di grande tensione, l’adrenalina ha preso il sopravvento, e le emozioni sono esplose. Quel "vaffa" è stato pronunciato probabilmente come uno sfogo liberatorio dopo una semifinale estremamente tirata.