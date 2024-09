Luna Rossa in acqua per la finale della Louis Vuitton Cup: a che ora e dove vedere le regate in tv e streaming

BARCELLONA - Luna Rossa ha battuto American Magic in semifinale e si è guadagnata un posto nella finale della Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia. Domani (26 settembre) si torna in acqua per le prime regate nel primo pomeriggio, nodi permettendo. La battaglia sarà lunga: 13 regate al massimo, vince chi arriva prima a quota 7 punti. Il calendario prevede due match race al giorno per il il 26, 28 e 29 settembre, poi l’1, il 2 ed il 4 ottobre, con l’eventuale spareggio sul 6-6 sabato 5 ottobre. La finale si si concluderà al massimo il 7 ottobre (ultimo giorno di riserva per eventuali recuperi). La barca che trionfa sarà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup.