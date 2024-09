Luna Rossa-Ineos Britannia, seconda giornata: orario, quando e dove vedere in tv finale Louis Vuitton Cup

BARCELLONA - Luna Rossa adesso riposa. Dopo l'1-1 della prima giornata delle finali della Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia si rispetteranno 24 ore di stop. Le due imbarcazioni torneranno nelle acque di Barcellona per la terza e quarta regata nella giornata di venerdì 28 settembre. Le altre date da segnare in rosso sono: il 29 settembre e poi l’1, il 2 ed il 4 ottobre, con l’eventuale spareggio sul 6-6 sabato 5 ottobre. Le regole sono semplici: 13 regate al massimo, vince chi arriva prima a quota 7 punti. La barca che trionfa sarà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup.

Luna Rossa, a che ora ci sono le regate della seconda giornata

Dalle ore 14 il via alle regate. Ancora Luna Rossa contro Ineos Britannia. Previste altre due regate.

Luna Rossa in Louis Vuitton Cup, dove vederla in tv e in streaming

Le regate finali della Louis Vuitton Cup sono trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup e in chiaro su Italia 1 a partire dalle ore 14. In streaming su Now, Sky Go, Mediaset Infinity e sul canale ufficiale YouTube dell’America’s Cup.