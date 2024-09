L’avversario di Luna Rossa aggredito con un coltello: “Se ci fosse stato Spithill…”

Brutta disavventura per Ben Ainslie. La medaglia d'oro olimpica e velista di Ineos Britannia, avversario di Luna Rossa nella finale della Louis Vuitton Cup, ha raccontato di aver subito un aggressione a Barcellona. "Stavo tornando a piedi con mia moglie e mio suocero dalla cena", dice Ainslie. "Erano circa le 9.30 in una strada trafficata vicino a dove viviamo. Questi quattro ragazzi ci avevano seguito e ci avevano superato, avevano fatto una virata di 180 gradi e sono tornati indietro. Un ragazzo mi ha afferrato per un braccio e ha cercato di prendere il mio orologio. Gli ho afferrato il braccio per fermarlo. Stavamo litigando e poi, con la coda dell'occhio, ho visto un altro ragazzo tirare fuori un coltello e venire verso di me".