Luna Rossa-Ineos Britannia, oggi si riparte: orario, quando e dove vedere in tv finale Louis Vuitton Cup

Luna Rossa, l'orario delle regare

Alle ore 14.10 via alla prima regata, la seconda è in agenda alle ore 15.15. Ancora Luna Rossa contro Ineos Britannia. Previste altre due regate dopo l'1-1.

Luna Rossa in Louis Vuitton Cup: tv e streaming

Le regate finali della Louis Vuitton Cup sono trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup e in chiaro su Italia 1 a partire dalle ore 14.10. In streaming su Now, Sky Go, Mediaset Infinity e sul canale ufficiale YouTube dell’America’s Cup.