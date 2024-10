Luna Rossa diretta finale Louis Vuitton Cup: segui le regate con Britannia LIVE

13:25

Incognita vento: previsioni contraddittorie

La costante dell'appassionante finale tra Luna Rossa e Ineos Britannia continua ad essere il fattore vento. Anche per le gare di oggi, infatti, le previsioni sono contraddittorie: se fino a questa mattina si parlava di 6/10 nodi, con il passare delle ore ci si è orientati su un medio-forte 14/18, con forti raffiche che potrebbero addirittura superare i 23 nodi, mettendo a rischio il regolare svolgimento delle regate.

13:15

Si riprende dopo le emozioni di gara-7 e gara-8

Dopo la giornata per cuori forti di ieri, con l'ennesimo danno da riparare a tempo di record per Luna Rossa, poi capace di rispondere ad Ineos Britannia, si torna in acqua per gara-9 e gara-10.

13:00

Luna Rossa-Britannia Ineos, dove vedere le regate in tv

Le due regate di oggi verranno trasmette in diretta a partire dalle ore 14.00 su Sky Sport America's Cup e Italia 1. La sfida tra i due equipaggi potrà essere seguita in streaming su Sky Go e NOW.

Barcellona