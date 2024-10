Luna Rossa-Ineos Britannia, finale Louis Vuitton Cup: orario e dove vedere le gare

Luna Rossa e Ineos Britannia stanno rispettando oggi un giorno di riposo. Domani però torneranno in acqua per proseguire la finale della Louis Vuitton Cup , da cui uscirà la sfidante del defender'New Zealand in America's Cup. L'equilibrio tra le due imbarcazioni si è spezzato ieri, con il punteggio adesso fissato sul 6-4 da parte degli inglesi . Vince il primo che arriva a 7 vittorie , domani altre due sfide con gara-11 (forse già decisiva) e gara-12: ecco tutte le informazioni.

Luna Rossa-Ineos Britannia, dove vedere le regate

Le due regate programmate per domani verranno trasmesse su Sky Sport America’s Cup (canale 205) e in chiaro su Italia1. L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, canale YouTube della America’s Cup.

Luna Rossa-Ineos Britannia, l’orario delle regate

Il programma della Louis Vuitton Cup prevede l’inizio delle regate per le ore 14.00. La partenza della prima regata è stata calendarizzata per le 14.10, mentre la seconda regata dovrebbe iniziare - ma solo in caso di 6-5 da parte di Luna Rossa - alle ore 15.15.