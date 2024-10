Luna Rossa-Ineos Britannia: orario e come vederla in tv e streaming

BARCELLONA - Serve un’impresa, ma Luna Rossa vuole provarci. Oggi altre due regate, forse decisive, per la vittoria della Louis Vuitton Cup. Ineos Britannia si è portata sul 6-4 dopo le due vittorie dell’altro giorno. Alla barca italiana serve vincere oggi, in entrambe le gare, per andare sul 6-6 e giocarsi tutto all’ultima regata. La giornata parte alle 14.10 . La seconda regata in programma alle 15:15.

Luna Rossa-Ineos Britannia, dove vedere le regate in tv e in streaming

Le due regate programmate per oggi verranno trasmesse su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport America’s Cup (canale 205) e in chiaro su Italia1. L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, canale YouTube della America’s Cup.

Luna Rossa-Ineos Britannia, l’orario delle regate

Il programma della Louis Vuitton Cup prevede l’inizio delle regate per le ore 14.00. La partenza della prima regata è stata calendarizzata per le 14.10, mentre la seconda regata dovrebbe iniziare - condizioni meteo permettendo - alle ore 15.15.