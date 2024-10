New Zealand-Ineos Britannia diretta America's Cup: segui la finale LIVE

BARCELLONA (SPAGNA) - Neanche il tempo di iniziare, che la finalissima dell' America's Cup 2024 è già ad uno snodo decisivo. Ineos Britannia è infatti chiamata a reagire subito alla doppia scoppola rimediata nella prima giornata di regate da New Zealand , imprendibile sia in gara-1, che in gara-2. L'esperto Ben Ainslie dovrà inventarsi qualcosa per opporsi allo strapotere messo in mostra da Nathan Outteridge e Peter Burling , capaci di condurre l’AC75 su velocità mai toccate dai rivali. Al netto delle condizioni del vento, che ieri prima di tornare consistente aveva causato un piccolo ritardo, la partenza di gara-3 è fissata per le canoniche 14:10. Segui il live delle regate e tutti gli aggiornamenti...

America's Cup, il calendario

Dopo le prime due regate della finale dell’America’s Cup, New Zealand è avanti per due a zero. Domani 13 ottobre 2024 andranno in scena le Regate 3 e 4. Poi, dopo due giorni riservati agli eventuali recuperi, si tornerà a regatare il 16 ottobre 2024 con le Regate 5 e 6. Il 18 ottobre 2024 è stata calendarizzata Regata 7, e qualora fosse necessario ci sarebbe anche la Regata 8. La finale dell’America’s Cup è al meglio delle sette regate, ma la sfida tra i due equipaggi potrebbe andare anche oltre. Per questo, gli organizzatori hanno programmato per il 19 ottobre 2024 le eventuali Regate 9 e 10, per il 20 ottobre 2024 le eventuali Regate 11 e 12, per il 21 ottobre 2024 l’eventuale Regata 13 che sarebbe, in caso di parità, la regata decisiva. Le giornate del 22 e del 27 ottobre 2024 sono state calendarizzate come giorni di riserva qualora le condizioni meteo non permettessero di regatare.

New Zealand cerca il terzo trionfo consecutivo

Emirates Team New Zealand, che si è imposta per quattro volte nella storia secolare dell’America’s Cup. I “Defender" hanno vinto le ultime due edizioni del trofeo (2017 e 2021) e ora puntano al Triplete.

America’s Cup, la prima sfida nel 1851

La prima edizione dell’America’s Cup si tenne nel 1851, e venne vinta dall’imbarcazione statunitense America del New York Yacht Club. In oltre 170 anni di regate, soltanto 4 nazioni si sono aggiudicati la Brocca d’argento: Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia e Svizzera.

L’albo d’oro dell’America’s Cup

Nella secolare sfida tra gli equipaggi, quello del New York Yacht Club vanta 25 successi. Ecco l’albo d’oro della competizione velica nata nel 1851.

America’s Cup, l’orario delle regate

La prima giornata della finale dell’America’s Cup prenderà il via sabato 12 ottobre 2024 alle ore 14.10 con la prima regata. La seconda regata è in programma alle pre 15.15.

America’s Cup, dove vederla in tv

Le regate della finale della Coppa America verranno trasmesse in diretta su Italia 1 e Sky Sport America's Cup. La sfida potrà essere seguita in diretta streaming su Mediaset infinity, sul canale YouTube dell’America's Cup, su Sky Go e NOW.

