America’s Cup, addio Barcellona? C'è una nuova città a sorpresa

ROMA - Dove si svolgerà la prossima America’s Cup ? La macchina organizzativa è già partita a pochi giorni dalla vittoria di Team New Zealand. E i kiwi stanno valutando il luogo della competizione che si vocifera potrebbe andare in scena nel 2026 o nel 2027. Il Ceo, Grant Dalton, ha fatto capire che le acque di Barcellona non sarebbero più la scelta ottimale . Il motivo? A quanto pare ci sono poche infrastrutture che impediscono di aumentare il numero di squadre partecipanti al torneo velistico.

Prossima America’s Cup, spunta un’altra città spagnola

Occhio allora alle sorprese. Secondo El Mundo ci sarebbe in pole la candidatura di Valencia come città ospitante della prossima America’s Cup. Si parla di una base d’asta di 80 milioni di euro, il doppio di quanto offerto da Barcellona per questa edizione. Valencia ha già ospitato la Coppa America nel 2003 e nel 2007. Il team Alinghi scelse proprio questa città per ospitare le barche. Eppure c’è già chi si oppone alla candidatura: le precedenti edizioni hanno lasciato enormi debiti sul territorio valenciano. La decisione definitiva nei prossimi mesi.