Luna Rossa alle spalle, Checco Bruni contro l’Italia: cosa sta per succedere nel SailGP di vela

Francesco Bruni, ex Luna Rossa, sarà l’Head Coach del ROCKWOOL Racing SailGP Team. Una decisione ufficializzata in vista dell'apertura della stagione SailGP a Dubai, questo fine settimana. Per Bruni, l'impegno con il team danese sarà il primo dopo la Coppa America disputata con Luna Rossa. "Sono davvero entusiasta di essere qui in un nuovo ruolo" ha dichiarato Bruni, che ha partecipato a sei America's Cup e a tre edizioni delle Olimpiadi. “Il SailGP è un circuito fantastico, con un livello particolarmente elevato. Osservando il ROCKWOOL Racing team dall’esterno ho notato una notevole crescita nelle ultime stagioni. Spero che la Season 5 porti i risultati che questo gruppo si merita”.