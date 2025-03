America's Cup, Napoli in corsa per ospitare l'edizione del 2027

La 38ª edizione dell' America's Cup , il più celebre trofeo della vela, potrebbe svolgersi a Napoli . Il capoluogo della Campania, che in passato ha ospitato alcune tappe di avvicinamento alla Louis Vuitton Cup, ha infatti presentato la sua candidatura per ospitare una o più tappe dell'edizione del 2027. La decisione finale spetterà al Team New Zealand, in qualità di defender del trofeo, ma conteranno tantissimo anche gli sponsor.

Napoli in lizza, si valuta l'idea di una League

Napoli dovrà superare una concorrenza durissima. In lizza c'è anche Atene, per la quale sarebbe un esordio assoluto nella vela, e soprattutto Auckland, la scelta preferita dal Team New Zealand per riportare la difesa del trofeo nella propria patria. La decisione dovrebbe arrivare entro giugno. Potrebbe risultare decisiva la forza del mercato europeo, in linea con gli sponsor e le necessità dei team, e si valuta anche l'idea di cambiare il format e trasformarlo in una League, con una formula itinerante che andrebbe a toccare diverse città, anziché rimanere solo in una per tutto lo svolgimento del torneo.