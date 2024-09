I World Skate Games in Italia e a Roma per la prima volta nella storia

Manca pochissimo ai World Skate Games 2024, in scena dal 6 al 22 di settembre in 4 regioni italiane. L’evento rappresenta la più grande manifestazione sportiva dedicata al mondo delle discipline su rotelle. Un festival dei giovani senza eguali, unico nel suo genere, per la prima volta in Italia e in più città. Roma sarà il fulcro della manifestazione, regalando a tutti gli appassionati emozioni mozzafiato, grazie alle discipline più action e adrenaliniche del momento, come quelle dello skateboarding, dello Scootering, del Roller Freestyle, dell’Inline Freestyle, e dello Skate Cross. L’Abruzzo sarà interessato in più centri, con sport come il pattinaggio corsa, l’Hockey inline, il downhill e l’inline slalom. Novara sarà il teatro dell’Hockey su pista. Rimini il palcoscenico per le splendide coreografie del pattinaggio artistico. Un'esperienza senza precedenti in cui 12 sport praticati su rotelle si fondono e danno vita a un vero e proprio festival della gioventù e dell’intrattenimento. Dodici Mondiali all’interno di un unico evento globale.

La manifestazione ha visto il suo suggestivo prologo con la conferenza stampa di martedì scorso, 3 settembre, a Roma, nello spettacolare scenario della Terrazza del Pincio. Presenti Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani, Giovanni Malagò, Presidente Coni, Sabatino Aracu, Presidente World Skate e Fisr, Marco Mezzaroma, Presidente Sport e Salute, Alessandro Onorato, Assessore Grandi Eventi, Sport e Turismo Roma Capitale, Elena Palazzo, Assessore allo Sport e Turismo Regione Lazio. A moderare l’evento il direttore di Rai Sport, Iacopo Volpi. Promo dei WSG 2024 “Facciamo il mondiale dei mondiali ? Questa è stata la domanda che ho ricevuto dal presidente Aracu (Fisr e World Skate) - ha ricordato il ministro Andrea Abodi - Ho detto subito di si e oggi abbiamo la conferma di essere riusciti a centrare l’obiettivo e di avercela fatta, perché siamo tutti qui, nel rispetto dei ruoli. Tutte le istituzioni hanno dato tanto. Stiamo investendo anche negli sport che si vivono nelle città, a cielo aperto, e nei luoghi iconici, come Roma. Con I WSG Italia avremo gli occhi del mondo addosso. Per noi è una scelta strategica che va oltre l’avvenimento e che includerà sempre le discipline rotellistiche”. Dopo lo straordinario successo del 2022, in Argentina, a Buenos Aires, per la prima volta l'Italia ospiterà la quarta edizione dei World Skate Games, organizzati dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici e da quella mondiale World Skate. 20 differenti locations, 12.000 tra atleti e team, 600 competizioni, 100 Paesi partecipanti, oltre 100 broadcasting tv e media, più di 150 titoli iridati, per la manifestazione che, a livello internazionale, assegna più titoli nella storia degli eventi sportivi. Sono solo alcuni dei numeri dello straordinario Mondiale dei Mondiali. Roma teatro urbano con i suoi luoghi iconici La Città Eterna sarà un cluster urbano a cielo aperto, unico e spettacolare, in 3 sedi iconiche della città, Colle Oppio, Pincio e Ostia, con le discipline dello Skateboarding, Scootering, Roller Freestyle, Inline Freestyle, Skate Cross e con gli Esport. Colle Oppio e il suo skatepark affacciato sul Colosseo e sulla storia saranno lo scenario perfetto per le gare street dello skateboarding. Il Pincio, con i suoi splendidi giardini e le vedute panoramiche sulla città eterna, accoglie le discipline dello skateboarding e roller freestyle vert, dell’inline freestyle e dello skate cross e i modernissimi esport. Ostia nel tempo si è trasformata nel punto di riferimento per gli amanti di sport su rotelle, grazie al suo skatepark the Spot che ha riportato i giovani al centro dello spazio urbano. La città ospiterà le discipline “park” dello skateboarding, dello scootering e del roller freestyle.

“A Tokyo 2020 è arrivato il podio olimpico più giovane della storia, con la media di 14 anni e sei mesi, proprio nello skateboarding, una delle discipline dei World Skate Games - ha sottolineato il presidente del CONI Giovanni Malagò -. La chiave di questo successo è stato anche l’aspetto dei social e della condivisione tra i più giovani. Discipline dello skateboarding che sono entrate in pianta stabile nel programma olimpico. Con i World Skate Games si intreccia il sociale con l’agonismo e i centri urbani vengono coinvolti a pieno”. Qui il calendario generale dei WSG Italia 2024 l Mondiali su Rai Sport, Sky Sport e World Skate Tv

Le gare dei WSG Italia saranno visibili sulla World Skate Tv al link: https://www.worldskate.tv/ - Le competizioni del Team Azzurro potranno essere seguite anche sulla Fisr Tv: https://fisrtv.it/ -. A partire da Venerdì 13 settembre Rai Sport trasmetterà in diretta HD le gare delle finali sul canale 58 del digitale terrestre e in streaming sull’app RaiPlay, con 18 dirette in esclusiva. Sky Sport dedicherà uno spazio, con 4 speciali in seconda serata, racchiudendo un recap di tutte le competizioni e proponendo le interviste dei campioni mondiali, a partire dalle 22.00 nei giorni di lunedì 9, lunedì 16, venerdì 20 e martedì 24 settembre. Tutto pronto quindi per lo spettacolo dei World Skate Games Italia. La manifestazione sarà inaugurata dalla Cerimonia di Apertura, in programma domani venerdì 6 settembre, a Piazza di Spagna, alle ore 21.00, alla presenza delle autorità e del pubblico internazionale, tra la Barcaccia e Trinità dei Monti, con una suggestiva parata di bandiere e uno show di luci unico nel suo genere. Inclusività, spettacolarità e spirito di aggregazione saranno i temi dominanti dello show; attore principale ovviamente lo sport in grado di scuotere anche le nuove generazioni. La Cerimonia è stata curata da Alessandro Aquilini e Gianmarco Dottori di Little Eagles e da Triggger, azienda milanese fondata da Luca Mazzoni e Roberto Riva, con la regia di Gennaro Girasole che ha seguito la direzione creativa, in collaborazione con le due realtà.

