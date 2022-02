Francesco Facchinetti shock: "Mi hanno arrestato in Honduras"

Francesco Facchinetti ha raccontato ai follower un retroscena inedito della sua vita privata. "Quando mi hanno arrestato in Honduras, perché purtroppo mi hanno arrestato mentre facevo l'Isola dei famosi, in galera si mangiava meglio", ha ammesso l'artista, in questi giorni costretto a mangiare solo delle minestrine perché positivo al Covid-19. "Perché mi hanno arrestato? Allora, all'epoca, era il 2006, l'Honduras era un paese molto violento, non so adesso, ma all'epoca era violentissimo noi stavamo vicino ad una città che si chiama La Ceiba dove non potevi girare da solo perché c'erano delle gang, una si chiamava Mucha Mi*rda e l'altra Diciotto e andavano in giro proprio con i fucili a rapinare, sparare e ammazzare la gente", ha raccontato.