"Povero gabbiano": perché è il trend del momento e qual è il suo significato

Sui principali social network italiani stanno spopolando video e meme con la frase virale "Povero gabbiano, hai perduto la compagna" . Si tratta di una strofa di Tu comm'a mme, brano del noto cantante neomelodico Gianni Celeste . Brano che, proprio grazie a TikTok, Facebook e Instagram, e ora ai vertici delle classifiche musicali. Risalire alla prima persona che ha utilizzato l'audio sui social, e che ha quindi dato il via al fenomeno, è piuttosto complicato. Tra i primi ad utilizzarlo i Duracell Plus 153 , conosciuto online come "il siciliano che fischia", e Franco Gioia . I due sono noti nel quartiere Zen di Palermo perché sui social si comportano da influencer, cantano i grandi successi internazionali in inglese e spagnolo, storpiando ogni parola.

Il significato di "Povero gabbiano"

La canzone Tu comm'a me, uscita in Italia nel 1988, racconta la fine di un'importante storia d'amore, in cui il cantante si paragona a un gabbiano solitario che si aggira sulla spiaggia, abbandonato dalla compagna. Nella solitudine non riesce più a sentire il desiderio di volare e immobile aspetta un suo ritorno. La canzone è al secondo posto delle Viral 50 Italy su Spotify, con 723.184 streams nel momento in cui scriviamo. Il successo è clamoroso su TikTok: l’audio infatti è già stato utilizzato 60.6mila volte con video che arrivano anche 4.000.000 di visualizzazioni.

I ringraziamenti di Gianni Celeste

Gianni Celeste, cantante neomelodico di Catania, è incredulo del successo che sta ottenendo la sua canzone, uscita nel 1988. "Nella classifica delle 50 canzoni più ascoltate in Italia, al secondo posto 'Tu comm'a mme'. In tanti la conoscete come 'Povero Gabbiano'", ha scritto l'artista sui social network, ringraziando tutti per questo traguardo raggiunto. In un'intervista al Corriere della Sera Celeste ha annunciato: "Sono già al lavoro su un nuovo arrangiamento del pezzo, che verrà anche accompagnato da un videoclip”.