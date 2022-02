Cosa ricordiamo e vediamo gli ultimi secondi prima di morire

Come è avvenuta la registrazione

Un paziente di 87 anni era in cura per epilessia e collegato ad un elettroncefalogramma, quando improvvisamente ha avuto un infarto ed è morto. I 15 minuti intorno alla sua morte sono stati registrati: nei 30 secondi finali del battito cardiaco del paziente è stato individuato un aumento di onde cerebrali molto specifiche. Sono note come oscillazioni gamma, collegate a cose come il recupero della memoria, la meditazione e il sogno. Dunque, secondo gli studiosi, prima di esalare l'ultimo respiro ripensiamo ai momenti più belli della nostra vita.