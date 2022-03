Al Bano, proposta a Putin: "Pronto a farlo, anche a meno 30 gradi"

Al Bano Carrisi si è proposto come mediatore nel conflitto tra Russia e Ucraina. Il cantante di Cellino San Marco è molto conosciuto e amato in entrambi i Paesi. "Se potesse aiutare la pace andrei a cantare sul Pripyat pure di notte, pure a -30° - ha dichiarato all'Adnkronos - "Vedere le immagini della gente disperata sotto le bombe, dei bambini con lo sguardo perso mi fa stare male. Rinnovo l'appello al presidente Putin e alla Nato perché si impegnino tutti al massimo per uscire da questa situazione orrenda".