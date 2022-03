Melissa Satta: "Perché è finita con Bobo Vieri". E su Boateng...

In una lunga intervista al settimanale F Melissa Satta ha ricordato la sua relazione con Bobo Vieri. "Contrariamente a quello che si pensa, Bobo ha sempre avuto valori solidi, una mentalità aperta, internazionale. Purtroppo è molto facile giudicare dall'apparenza, ma io me ne sono sempre fregata, anche dei pregiudizi su di me - ha raccontato la soubrette sarda - Nessuno di noi due ha fatto sforzi per far vedere che non eravamo solo belli e famosi. Ci bastava lo sapessimo noi, e i nostri difetti. Perché è finita? Ero troppo giovane, sono stata con lui dai 19 ai 24 anni. Lui ne aveva poco più di trenta, era a fine carriera, un momento difficile per un calciatore. Dall'esterno non si capisce, ma è dura quando ami un lavoro accettare di non poterlo fare più e reinventarti da zero. Mi fa piacere oggi vederlo nella veste di padre, tenerissimo con le sue due figlie".

La separazione da Boateng "Quando ho conosciuto Kevin ero scettica. Poi mi sono detta, vabbé. Kevin è un bellissimo mix. Al rigore tedesco, sul lavoro e nella famiglia, unisce quella gioia di vivere tipicamente ghanese. Mi ha fatto crescere. Mi ha dato il coraggio di fare un figlio a 27 anni. Credevo fosse troppo presto. Lui mi ha insegnato che non esiste il momento giusto e che se desideri una cosa è giusto buttarsi. Mi sono fidata", ha spiegato Melissa Satta a proposito dell'ex marito. "Dopo la crisi, comunque, abbiamo deciso di riprovarci: di solito non credo alle minestre riscaldate, ma quando hai una famiglia devi dare al rapporto una seconda possibilità. Per un po' abbiamo trovato un equilibrio, ma non è durata e, a quel punto, meglio separarsi: non puoi forzare le cose solo perché hai un figlio. Ho detto che non ho scelto io la separazione? Entrambi eravamo d'accordo che fosse finita, ma io avrei fatto le cose in una maniera diversa e con altri tempi. Non nascondo di aver sofferto tantissimo: la separazione è un fallimento", ha aggiunto.