"Ho rischiato di perdere il mio pene": il risveglio shock di un 26enne

Un uomo temeva di perdere il suo pene dopo il morso di un ragno. Più precisamente quello di una vedova nera, considerato uno dei più pericolosi della specie. Fergus Farrelly, 26 anni irlandese, una mattina si è svegliato con un grosso e doloroso nodulo alle parti intime. Non appena la zona è diventata viola e si è ingrossata come una pallina da golf il ragazzo - un operaio edile - si recato in ospedale.