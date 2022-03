Gf Vip, volano parole grosse tra le sorelle Selassié: “Devi vergognarti”

Nella Casa del Grande Fratello Vip è andato in scena un pesante scontro verbale tra le sorelle Lulù e Jessica Selassié. “Devi solo vergognarti”, tuona la prima. “Non mando giù le frasi che ha detto in confessionale e anche per quello che ha detto a Manila…”. Una spaccatura nel duo, che è sempre stato molto compatto durante gli oltre cinque mesi di programma. “Se vincessi io ci rimarrebbe male”, ha rincarato la dose Jessica, durante la diretta con Alfonso Signorini. A far da paciera è stata l’altra sorella, Clarissa. “Non mi piace per niente, sono arrabbiatissima…”. Alla finale del resto manca davvero poco, appena dieci giorni. E anche tra sorelle la rivalità esiste, proprio come il desiderio di conquistare il primo posto nella notte del 14 marzo.