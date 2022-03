L’angoscia di Elisabetta Gregoraci: “Ho gli incubi”

Elisabetta Gregoraci soffre per il popolo ucraino. La showgirl, in una serie di story su Instagram, ha manifestato tutta la sua preoccupazione per le drammatiche notizie che arrivano dal conflitto, con le agghiaccianti immagini di morte e distruzione. “Sto male - confessa - ho gli incubi la notte, non riesco a dormire”. Anche per Elisabetta, sempre solare e sorridente, il momento è difficile anche solo da raccontare. “Vi dico la verità, mi vedere sempre sorridente e positiva, è giusto che sia così, però, devo essere sincera, sono giornate in cui sono ‘down’, sono molto preoccupata”.