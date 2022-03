A Milano apre Forte, il ristorante di Miami amato dai Vip americani

Grossa novità a Milano. In viale Monte Grappa, in zona Moscova, ha aperto Forte , uno dei ristoranti più rinomati di Miami. Un locale elegante - 140 coperti - decorato secondo lo stile di un’autentica pescheria, con un enorme banco del pesce ad accogliere i clienti e dei timoni al muro. Presente una terrazza estiva con 70 posti. In menù pietanze prelibate e gustose, solo per citarne alcune: il branzino in crosta di sale e un delicato gelato al pistacchio, uno dei dessert più amati dalle celebrità americane. E poi la tartare di gambero di Mazara del Vallo, la Cacio e Pepe al tartufo nero, carpacci, spaghetti alle vongole.

Qualità ed eleganza

A scegliere il piatto e la preparazione è lo stesso cliente. "Con il banco del pesce a vista - ha spiegato il ristoratore Andrea Reitano, già proprietario del locale di Miami frequentato da divi di Hollywood e non - si decide cosa e come mangiare, con il prodotto che viene preparato all'istante. A crudo, al sale, al guazzetto. Piatti fuori carta, per un menu che cambia a seconda dei gusti". Ampia la carta dei vini - oltre tremila bottiglie - provenienti da importanti regioni vinicole dell’Italia e della Francia, da viticoltori come Antinori, Frescobaldi e Gaja, noti da sempre per la loro straordinaria capacità di valorizzare menu di pesce.

Tanti Vip a Forte

Il nuovo locale meneghino è già diventato ritrovo di Vip e celebrità italiane. Avvistati a Forte Elisabetta Canalis, il calciatore dell'Inter Danilo D'Ambrosio, l'influencer Khabi Lame e Francesco Totti, che si è fatto immortalare in una foto-ricordo con il proprietario Andrea Reitano che dopo il successo ottenuto a Miami ha deciso di investire anche in Italia. "Nonostante io sia giovane, seguo questo mondo da dieci anni, affascinato dagli ingredienti e dalle materie prime, dall'italianità che voglio ritrovare e allestire nei locali che ho aperto. Ed è anche per quello che ho deciso di investire nei pescherecci italiani per avere un prodotto sempre freschissimo", ha dichiarato.