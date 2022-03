"L'amante di Putin è nascosta in Svizzera con i loro 4 figli"

L'amante di Vladimir Putin, l'ex ginnasta russa Alina Kabaeva, "si sta nascondendo in Svizzera, in uno chalet molto privato e molto sicuro, con i quattro figli". A spifferarlo il New York Post. Stando alle fonti consultate dal magazine “i due condividono due figlie gemelle di sette anni, nate vicino a Lugano, in Svizzera, nel febbraio 2015. Si ritiene che abbiano anche altri due figli”. Un’altra gola profonda ha spiegato: “I bambini hanno tutti passaporti svizzeri, e immagino che lo abbia anche lei”. Dal 1983 al 2014 Putin è stato sposato con Lujmila, che l'ha reso padre di due figlie - Maria ed Ekaterina - ormai grandi.