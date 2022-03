E' morto William Hurt: il premio Oscar aveva 71 anni

WASHINGTON (Stati Uniti) - Lutto nel cinema: è morto William Hurt all'età di 71 per cause naturali, a confermarlo è l'amico Gerry Byrne a Variety. Il grande attore americano vinse il premio Oscar nel 1986 con l'interpretazione ne 'Il bacio della donna ragno'. Tanti i ruoli di successo nelle pellicole "Il grande freddo", "Figli di un dio minore", tra i suoi ruoli più iconici c'è quello di Edward Rochester in Jane Eyre, con Charlotte Gainsbourg di Franco Zeffirelli. Tanti i registi ad averlo diretto come Steven Spielberg, David Cronenberg, Ridley Scott, Sean Penn. Uno dei figli di Hurt, quello che porta lo stesso nome del padre, William, ha confermato la notizia in una dichiarazione ufficiale: "Con grande tristezza che la famiglia Hurt piange la scomparsa di William Hurt, amato padre e attore premio Oscar, avvenuta il 13 marzo 2022, una settimana prima del suo 72/o compleanno. E' morto serenamente in famiglia, per cause naturali. La famiglia richiede la privacy in questo momento".