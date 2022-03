Maradona, non c'è pace. La figlia Dalma: "Fratelli? Nessun legame"

Dalma Maradona, la figlia che l'ex calciatore ha avuto dalla moglie Claudia Villafane, ha parlato alla tv argentina di alcune questioni legate alla sua popolare famiglia. La 35enne ha menzionato il rapporto complicato con gli altri fratelli. Ad eccezione di Giannina, con la quale è cresciuta, Dalma non ha alcun legame con i figli che il padre ha avuto da altre donne. "Diego Armando Junior, Dieguito Fernando e Jana? Non ho alcun rapporto con nessuno di loro e ciascuno per un motivo diverso". Dalma ha poi precisato: "La pensiamo in modo diverso, molto diverso. Anche in relazione a nostro padre la pensiamo in maniera differente". L'attrice e celebrity ha puntualizzato che i disaccordi non nascono per problemi legati all'eredità dell'ex attaccante del Napoli, scomparso nel novembre 2020.