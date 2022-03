Pfizer: “La quarta dose di vaccino è necessaria”

La battaglia contro il Covid-19 è tutt’altro che vinta. Ne sono convinti da Pfizer, azienda farmaceutica americana che, insieme a BioNTech, ha scoperto e prodotto il primo vaccino anti-coronavirus. Secondo Albert Bourla, amministratore delegato della multinazionale, sarà necessario ricorrere alla quarta dose. In tal caso si tratterà di un vaccino nuovo ed efficace contro tutte le varianti finora in circolazione. "Dobbiamo capire che il Covid non sparirà, dovremo imparare a conviverci così come conviviamo con altri virus", ha dichiarato Bourla.