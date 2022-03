“Sembra una m**** ucraina”, è bufera su Amanda Lear

Amanda Lear è stata protagonista di un’uscita infelice durante l’ultima puntata di Domenica In. Dimenticando per un attimo la guerra in Ucraina, l’attrice si è lasciata sfuggire un commento poco carino nei confronti di una modella mentre parlava del film sulla vita di Salvador Dalì, di cui fu la musa per tanti anni. “Hanno fatto un film sulla sua vita, con Ben Kingsley. E in questo film, hanno preso una modella australiana, alta, bionda, che recita la mia parte. E io ho visto la sua foto e ho detto ‘Beh, non mi piace!’. Sembro una mig***ta ‘ucraniana’, no veramente“, ha detto durante lo show domenicale.