Filippo Magnini si è laureato in Scienze Motorie con 110 e lode!

Filippo Magnini ha conseguito la laurea in Scienze Motorie con 110 e lode. L’ex campione di nuoto, dopo i successi raggiunti in vasca, può fregiarsi ora anche del titolo di “dottore”. Filippo ha ammesso come non sia stato facile conciliare gli impegni familiari e lavorativi con lo studio, soprattutto dopo tanti anni lontano dai libri. Tanti gli auguri social da parte dei fan. "Wow che emozione. Ora si festeggia. Felicissimo di aver portato avanti e concluso il mio percorso universitario parallelamente a quello sportivo, ok nello sport sono stato più veloce… sei contenta Mamma?”, ha scritto Magnini, a commento di uno scatto con la corona d’alloro in testa. Felicissima anche la compagna Giorgia Palmas: "Sono una donna fortunata e… molto orgogliosa. 110 e lode Dottor Magnini mille complimenti per te non bastano".