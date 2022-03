"Silvio Berlusconi sposa Marta Fascina sabato 19 marzo!"

Sabato 19 marzo Silvio Berlusconi e Marta Fascina si uniranno in matrimonio. Una cerimonia più che altro simbolica, senza alcun valore giuridico, per festeggiare il grande amore che unisce l'ex premier alla giovane deputata. La Fascina dirà sì al Cavaliere a villa Gernetto, sede dell’Università della Libertà. In molti, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, avrebbero cercato di dissuadere Berlusconi dalla celebrazione della cerimonia, da Gianni Letta a Fedele Confalonieri. Ma la fidanzata, 53 anni più giovane dello sposo, non avrebbe voluto sentire ragioni.