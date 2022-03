Origine della vita sulla Terra: c’è una svolta

Grazie a un esperimento condotto in Giappone, è stato fatto un grande passo in avanti nella comprensione dell’origine della vita sulla Terra. Pare che le molecole di Rna siano riuscite a replicarsi e diversificarsi a livelli crescenti di complessità, secondo le leggi dell'evoluzione. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Communication, si deve alla ricerca coordinata dall'Università di Tokyo. Come sia potuto avvenire che da una sorta di brodo primordiale ricco di proteine, lipidi e tante altre molecole più o meno complesse siano emerse strutture via via più elaborate, fino a produrre veri e propri organismi viventi unicellulari è uno dei più affascinanti enigmi della scienza. Un puzzle di cui sono stati compresi vari aspetti, ma di cui mancano ancora moltissime tessere per poterne avere un quadro definito. Nuovi indizi potrebbero ora arrivare dal lavoro dei ricercatori giapponesi, che in laboratorio hanno tentato di ricostruire alcune sezioni del puzzle concentrandosi in particolare su una delle molecole chiave di tutti i viventi: l'Rna, una sorta di molecola 'cugina' del Dna e in grado anch'essa di autoreplicarsi.