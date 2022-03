Quando finirà la guerra in Ucraina? "Potrebbe dipendere dall'amante di Putin"

La fine della guerra tra Russia e Ucraina potrebbe dipendere da Alina Kabaeva, l'amante di Vladimir Putin. Stando a quanto riporta Page Six l'ex ginnasta starebbe ricevendo diverse pressioni per far cambiare idea al leader russo. "Le amiche di Alina la stanno pregando di tornare in Russia e convincere Putin a fermare la guerra", hanno dichiarato alcune fonti anonime. "Sembra che lui non ascolti nessuno ma potrebbe ascoltare lei", hanno aggiunto. Da qualche settimana Alina è in Svizzera, in un luogo ignoto, con le figlie avute da Putin: pare che il politico abbia fatto di tutto per mettere in sicurezza la sua dolce metà prima dell'invasione a Kiev. Sembra che la sportiva sia in possesso di diversi passaporti falsi con il quale riesce a muoversi senza destare troppi sospetti.

La petizione contro Alina Intanto su Change.org è apparsa una petizione per cacciare la donna dalla Svizzera: l'appello è stato firmato già da 60mila persone. I promotori dell'iniziativa hanno ricordato "che la signora Alina Kabaeva non è solo una semplice donna corrotta dal legame con il dittatore russo, ma è anche una criminale contro l'umanità. Tra le altre cose, è stata una delle pioniere del disegno di legge che in Russia è stato chiamato “Legge dei cattivi”, che ha reso impossibile l'adozione all'estero di migliaia di orfani russi". Nel testo si legge poi: "Alina, che all'epoca era una deputata della Duma russa, approvò, obbediente, qualsiasi disegno di legge incostituzionale proposto dal presidente Putin". Kabaeva, precisano i firmatari, "sostiene questa guerra descrivendola non come una guerra di aggressione contraria al diritto internazionale, ma come un'operazione speciale".