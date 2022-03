Ucraina: Anonymous hackera la Banca centrale russa

Anonymous ha hackerato la Banca centrale russa. "Entro 48 ore verranno rilasciati più di 35.000 file con accordi segreti" , hanno fatto sapere su Twitter gli attivisti, del tutto contrari alla guerra in Ucraina . Nei giorni scorsi il collettivo hacker ha messo offline i siti di alcune società che continuano ad operare in Russia tra cui Nestlè che, sotto pressione, ha deciso di ridurre le sue attività a Mosca. Qualche settimana fa, invece, Anonymous ha invitato tutti i cittadini russi a ribellarsi a Vladimir Putin.

Anonymous contro Putin

"Voi siete intrappolati dietro una cortina di ferro di propaganda, con il vostro governo che cerca di tenervi all'oscuro della trattativa internazionale, fuori dalla paura per quello che potreste scoprire. Il regime di Putin sta compiendo crimini di guerra con la sua recente invasione dell'Ucraina, che ha causato un'enorme crisi di rifugiati e innumerevoli morti. È una situazione terribile in cui siete stati messi, ma la vostra sola possibilità per prevenire il collasso economico imminente e una potenziale guerra mondiale è di agire per resistere alla guerra e al regime di Putin", ha affermato in una nota Anonymous.