Cantante trattiene le "puzzette" davanti al fidanzato e finisce in ospedale

La cantante brasiliana Viviane de Queiroz Pereira è stata ricoverata in ospedale dopo aver trattenuto delle "puzzette" davanti al fidanzato per imbarazzo. Una scelta che ha provocato alla 27enne un pericoloso accumulo di gas. "Mi sono svegliata alle 5:30 del mattino con forti dolori allo stomaco e sono finita in ospedale", ha raccontato la giovane su Instagram, a corredo di una foto scattata al pronto soccorso.

La decisione di Viviane

La Pereira ha deciso di raccontare la sua storia per mettere altre persone in guardia da un comportamento del genere. "Ragazze, non vergognatevi di scoreggiare davanti al vostro ragazzo, perché ciò che è veramente imbarazzante è non lasciare dormire il vostro ragazzo perché state male, andare in ospedale con lui e sertire la diagnosi: “gas intrappolati"", ha spiegato.