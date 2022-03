Chernobyl in mano ai russi: sostituito il personale della centrale

La centrale nucleare di Chernobyl, occupata dai militari russi, è riuscita a far ruotare il personale ucraino tenuto in ostaggio dagli occupanti. Il tutto grazie a un grande afflusso di volontari. A farlo sapere il sindaco di Slavutych Yuriy Fomichev in tv, citato da Ukrainian Pravda. Ieri l’agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) aveva espresso preoccupazione per i lavoratori della centrale dopo che i militari russi hanno preso in giornata la vicina cittadina di Slavutych, dove molti dei dipendenti della centrale vivono.