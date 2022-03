Angela Cavagna vittima di furti continui: "Pronta a lasciare le Canarie"

Guai lavorativi per Angela Cavagna , una delle showgirl più note della tv italiana negli anni Ottanta e Novanta. L'ex infermiera sexy di Striscia la notizia vive da tempo a Tenerife con il marito Paolo Solimano, sposato in seconde nozze dopo l'addio a Orlando Portento conosciuto ai più come Triccheballacche . La coppia ha prima acquistato alcuni terreni e poi ha aperto un'azienda agricola specializzata nella produzione di avocado. Un investimento di quasi 300.000 euro nell’acquisto dei terreni, nelle quote idriche e nelle piantagioni (300 alberi di avocado), oltre che per le recinzioni della tenuta denominata ‘Conde de Güímar’. Dopo il primo furto i due hanno chiesto al Consiglio comunale una licenza per costruire nuove recinzioni ma non è arrivata.

Lo sfogo di Angela Cavagna

“Abbiamo perso tempo e soldi per la documentazione, per la registrazione dell’azienda ad un notaio, il catasto, il registro, una relazione di un ingegnere agrario, la piantumazione degli alberi – hanno spiegato a Leggo Angela Cavagna e il marito - A gennaio 2021 il Comune ci aveva garantito che in 15 giorni avremmo avuto la licenza, invece non è mai arrivata e a maggio è arrivata la polizia a fermare i lavori di costruzione dei muri e dei recinti. Due sindaci si sono succeduti: uno dice di non ricordare il fascicolo, l’altro che è competenza del Dipartimento di Urbanistica. Il tecnico, ogni volta che gli portiamo la documentazione, ce ne chiede un’altra”.

Addio alle Canarie?

“Siamo veramente stufi di Güímar. Dopo la prima rapina, ad ottobre 2021, abbiamo colto i ladri in flagrante ma la Guardia Civil non ha fatto nulla. Non abbiamo le prove, ma siamo certi che gli autori del secondo e terzo furto siano gli stessi, ma neanche loro sono stati consegnati alla giustizia”, hanno aggiunto per poi concludere: “Abbiamo preso 100 metri di recinzione di Ercole, un aratro a motore, macchinari vari, oltre agli investimenti per tutta la tenuta. Stiamo seriamente pensando di abbandonare tutto e andare via dalle Canarie".