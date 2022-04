Zelensky: “A Bucha genocidio”. E L’Onu condanna: “Crimini di guerra”

A Bucha, città a nord di Kiev, sono stati trovati centinaia di cadaveri stipati in strada e in fosse comuni. Mentre Mosca smentisce, parlando di immagini false e di "una nuova provocazione” da parte dell’Ucraina e dei media occidentali, Zelensky denuncia quanto sta avvenendo. "Sì, questo è un genocidio. L'eliminazione dell'intera Nazione e del popolo. Abbiamo più di cento nazionalità. Si tratta della distruzione e dello sterminio di tutte queste nazionalità", ha dichiarato in un'intervista alla Cbs. Il ministero della difesa russa si difende smentendo tutto: "Durante il periodo in cui Bucha era sotto il controllo delle forze armate russe, nessun residente locale ha subito azioni violente. Si tratta di una nuova provocazione”.