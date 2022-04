Ucraina, colpito ospedale pediatrico di Mykolaiv: vittime tra i bambini

Ancora bombardamenti su ospedali da parte dei russi nel corso delle offensive in Ucraina. Come comunicato dall’esercito di Kiev, "le truppe russe hanno effettuato attacchi a Mykolaiv con le munizioni a grappolo vietate dalla convenzione di Ginevra”. Ad essere attaccato è stato dunque il nosocomio per bambini nella città a circa 130 km da Odessa. In particolare, sono stati colpiti gli alloggi civili e le strutture mediche, come spiega l’Ansa. Secondo quanto emerge, ci sarebbero morti e feriti, compresi bambini. Lo stato maggiore ucraino, nel bollettino quotidiano sulla guerra diramato in mattinata, ha confermato il bombardamento, parlando di utilizzo di munizioni vietate come appunto quelle a grappolo.