Stefano Cucchi: condanna definitiva ai due carabinieri per omicidio

La Cassazione ha condannato a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale i due carabinieri - Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro – che hanno ucciso Stefano Cucchi. La pena è stata ridotta di un anno. Ci sarà inoltre un nuovo processo in appello bis per i due carabinieri accusati di falso nell'ambito della morte, Roberto Mandolini e Francesco Tedesco, condannati rispettivamente a 4 anni e 2 e mezzo. La sorella di Cucchi, Ilaria, ha accolto con soddisfazione la sentenza: “Possiamo mettere la parola fine su questa prima parte del processo sull’omicidio di Stefano. Possiamo dire che è stato ucciso di botte, che giustizia è stata fatta nei confronti di loro che ce l’hanno portato via”.