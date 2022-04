Antico Egitto: svelato il mistero dell'allineamento delle Piramidi di Giza

Il perfetto allineamento delle Piramidi di Giza affascina da sempre studiosi e appassionati di storia. La struttura di queste faraoniche strutture sono da tempo oggetto di dibattito da parte dei ricercatori: come hanno fatto a essere così precisi gli egizi? Una possibile spiegazione a questo enigma è stata data dal professor Glen Dash , archeologo e ingegnere di fama internazionale che ha studiato per anni le meraviglie dell'Antico Egitto. Dash è scomparso improvvisamente nel 2019 ma ha lasciato ai posteri molti lavori importanti. Nel suo studio, ripreso di recente dai suoi eredi, ha rivelato che il grande monumento è stato allineato ai punti cardinali “con una precisione superiore a quattro minuti d'arco, o un quindicesimo di grado”. Un risultato incredibile, considerando che all'epoca furono utilizzati materiali semplici come legno, corde e pietra, combinati con l'osservazione del cielo.

La tecnica usata dagli egizi

A quanto pare gli egizi si sarebbero basati sui movimenti del Sole sulla superficie terrestre. L'equinozio d'autunno è l'evento astronomico che si verifica tra il 22 e il 23 settembre e segna la fine della stagione estiva. Inoltre, è il periodo dell'anno in cui il giorno e la notte hanno la stessa durata in tutto il pianeta perché il Sole attraversa l'equatore celeste della Terra, facendo cadere i suoi raggi allo stesso modo sull'emisfero boreale e nel Sud. Un metodo che gli egiziani avrebbero potuto utilizzare 4.500 anni fa per ottenere il perfetto allineamento.

Non solo equinozio d'autunno

Dash ha parlato di un altro strumento di precisione che sarebbe stato usato per la costruzione delle Piramidi. Sarebbe stato utilizzato uno gnomone, cioè la componente della meridiana che proietta l'ombra sul piatto. È uno strumento rudimentale ma efficace per misurare il tempo in base alla posizione del Sole. Agli antichi egizi sarebbe bastato un semplice palo piantato nella sabbia del deserto: puntellando al suolo la posizione dell'ombra, a intervalli regolari, nel giorno dell'equinozio d'autunno, è possibile ottenere la suddetta linea retta che passa attraverso Est e Ovest.

Il ruolo delle Piramidi

Le Piramidi d'Egitto sono uno degli elementi identitari della storia egiziana. Progettate come cripte reali per i faraoni e situate alla periferia de Il Cairo, sono riconosciute a livello internazionale. Nel 2008 hanno ricevuto il riconoscimento di " attrazione turistica leader nel mondo" dai World Travel Awards (WTA).