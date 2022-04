Federica Pellegrini sposa Matteo Giunta: quando e dove

Federica Pellegrin i ha finalmente deciso di convolare a nozze con il compagno Matteo Giunta . Ad annunciarlo è stata proprio la Divina insieme al suo partner nel salotto televisivo di Verissimo, dove sono stati ospiti domenica 10 aprile. Un annuncio a sorpresa il loro, che ha reso felici i fan dell'ex nuotatrice italiana. “Ci sposeremo verso fine agosto” , ha rivelato Federica, che ha poi dato anche degli ulteriori dettagli circa il luogo dove si terranno le nozze. “Lo faremo nella mia città d’origine, Venezia ”, ha aggiunto. Preparare le nozze non è stato facile per la sportiva che a Silvia Toffanin ha ammesso di aver avuto qualche difficoltà.

La proposta di matrimonio

Federica Pellegrini ha ricordato in tv il momento in cui ha ricevuto l’anello di fidanzamento da Matteo Giunta. "Un momento che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro Matteo facesse passare più tempo”, ha confessato a Verissimo. La coppia lavora fianco a fianco dal 2014 e solo negli ultimi 4 anni, tra Federica e Matteo è scoppiata la scintilla. La campionessa ha svelato che quello con Giunta è stato un percorso pieno di emozioni: a quelle sportive sono poi subentrate quelle sentimentali. E durante le Olimpiadi di Tokyo i due hanno deciso di uscire finalmente allo scoperto. “Era il momento dii svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole ed è bellissimo”, ha chiarito.