Antonella Fiordelisi: "Io e Briatore? Cosa è successo tra di noi"

Antonella Fiordelisi e Flavio Briatore sono nuovamente al centro del gossip. I cuoricini lasciati qualche tempo fa dall’imprenditore sotto le foto della ragazza hanno scatenato i fan e non solo. A distanza di circa un anno dalla discussione tra l’ex lady Briatore, Elisabetta Gregoraci, e Antonella nel backstage di Scherzi a Parte, i fan dell’ex di Temptation Island hanno fatto riemergere le vecchie ruggini. L’ex consorte di Briatore non aveva infatti gradito le attenzioni del marito nei riguardi dell’ex spadista, attaccandola duramente. In tanti parlarono quindi di un flirt tra la sportiva e l'ex team manager della Formula 1. Ora è stata detta finalmente la verità...

La vita sentimentale di Antonella

Dopo la rottura con Francesco Chiofalo (attualmente impegnato con Drusilla Gucci), Antonella Fiordelisi non ha avuto più alcuna storia d'amore. Il suo ex compagno, conosciuto a Temptation Island, è tra i protagonisti de La Pupa ed il Secchione Show di Barbara d'Urso. Antonella ha espresso apprezzamento sia per Francesco che per la secchiona Annaclara, che è stata affiancata al suo ex compagno.