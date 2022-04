Costanza Caracciolo, problemi per la moglie di Vieri: "A dura prova"

Non è un momento facile per Costanza Caracciolo. È stata la stessa moglie di Bobo Vieri a raccontarlo sui social network. "Mi piacerebbe vederti più spesso sui social", le ha chiesto una fan. "Anche io vorrei, a volte però la vita reale ti prende molto tempo...", ha risposto la soubrette siciliana. La 32enne ha poi ammesso di avere qualche problema di troppo: "Il 2021 è finito di m...e il 2022 è iniziato ancora peggio. Mettendomi a dura prova e sta continuando...". Coco, come la chiamano le persone più care, non ha fornito ulteriori dettagli sulla sua delicata situazione.