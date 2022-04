Ucraina, Zelensky: "La Russia sta usando bombe al fosforo"

Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un intervento al Parlamento estone che la Russia sta usando bombe al fosforo in Ucraina. Il presidente ucraino ha inoltre accusato Mosca di aver utilizzato tattiche terroristiche contro i civili. Il leader di Kiev ha aggiunto che è necessario trovare strumenti per fare pressione su Putin, per impedire a Mosca di deportare con la forza i civili ucraini e ha lanciato un appello per nuove sanzioni contro il Paese. A detta di Zelensky questo è l'unico modo per porre fine al conflitto.