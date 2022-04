Ucraina, Caprarica zittisce Soloviev: bufera in diretta

Lo sfogo di Caprarica

"Cosa facciamo? La Nato dovrebbe attaccare la Russia perché nella vostra enclave avete 64 testate nucleari puntate sulla Germania? Molto più vicine di quelle che non esistono da Kharkiv a Mosca? Che non esistono! Non esistono! Come potete giustificare un’aggressione quando voi avete armi offensive puntate sull'Europa?", ha aggiunto Caprarica, ricevendo il sostegno di molti telespettatori sui social network. E poi ancora: "Nega che ci siano testate nucleari a Kaliningrad? Scelga una delle due alternative: se nega che ci sono le testate o non è informato o è bugiardo. Delle due l’una. Continua a non rispondere sull’atomica. Quando ci viene a raccontare la storiella che temete le armi di Kharkiv, che non ci sono, perché troppo vicine a Mosca, deve per onestà dichiarare che voi avete testate molto vicine a una capitale europea. Lei mena il can per l’aia”.